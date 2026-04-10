Festa della Polizia il bilancio 2025 | 30mila persone controllate 384 arresti e 1.043 denunce FOTO

In occasione della festa della Polizia di Stato, si sono resi noti i dati relativi all’attività della Questura di Pescara nel 2025. Sono state identificate circa 30.000 persone, con 384 arresti e più di mille denunce. La cerimonia si è svolta oggi in piazza Salotto, attirando l’attenzione sulla presenza e sull’operato delle forze dell’ordine nel corso dell’anno.

Quasi 30mila persone identificate, 384 arresti e oltre mille denunce. Sono alcuni dei numeri dell’attività della Questura di Pescara nel 2025, diffusi in occasione della festa della Polizia di Stato, celebrata oggi in piazza Salotto. Il tema scelto per il 174° anniversario dalla fondazione è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Oltre 81mila persone controllate e 111 arresti: i numeri della Polizia nel SannioTempo di lettura: 2 minutiIn occasione delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si condividono alcuni dei... Festa della Polizia: a Lucca oltre 165mila persone controllate in un annoLucca, 10 aprile 2026 - Si sono svolte questa mattina al centro civico di Pontetetto le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico; Roma festa della polizia, oggi la cerimonia a piazza del Popolo. Poi eventi, stand e concerti. Domenica ci saranno anche i The Kolors; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. La festa della polizia a Firenze, il questore: Esserci sempreLa sindaca Funaro presente alla cerimonia ha sottolineato: Gli agenti fanno un lavoro straordinario e cercano di coprire le mancanze che ci sono da un punto di vista numerico ... lanazione.it Festa della polizia, il questore Nostro posto accanto alle persone, in particolare a quelle fragili fotogalleryDIRETTA - Il nostro compito è stare vicini alla gente, soprattutto alle persone con fragilità. Prima di guardare al futuro dobbiamo guardare al passato, ... piacenzasera.it Il discorso del Questore alla Festa della Polizia a Manfredonia - facebook.com facebook Festa della polizia, il questore Gambino: “Attenzione su truffe agli anziani e violenza di genere” x.com