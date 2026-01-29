Vasto incendio in un capannone il sindaco ai residenti | Chiudete le finestre

Questa mattina a Sarno un grande incendio ha coinvolto un capannone in via Sarno-Palma. Le fiamme sono state visibili a distanza, e il sindaco ha chiesto ai residenti di chiudere le finestre per evitare di respirare fumo tossico. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Per ora nessuno si è fatto male, ma l’aria resta irrespirabile.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti Momenti di tensione, questa mattina, in via Sarno-Palma a Sarno, dove un incendio è divampato all'interno di un capannone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti. Incidente fatale a Cologna: Dario a bordo del suo scooter finisce contro un palo e muore, il cordoglio del sindaco di Pellezzano .🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

