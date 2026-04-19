Maxi furti di farmaci salvavita Colpiti ospedale e deposito Ausl Sgominata la banda | 9 indagati

Una banda di otto persone è stata smantellata dopo aver rubato farmaci salvavita dall'ospedale e dal deposito sanitario. I sospettati sono stati indagati per aver trafugato medicine di alto valore, destinandole al mercato nero. Le indagini hanno portato al fermo di nove soggetti coinvolti in questa attività illecita. I farmaci rubati sarebbero stati destinati alla vendita clandestina, alimentando il mercato di contrabbando.

Rubavano costosissimi farmaci salvavita che poi finivano sul mercato di contrabbando. Partivano da Napoli ‘in trasferta’ e colpivano in tutta Italia agendo su commissione di un 52enne egiziano che poi piazzava le confezioni sul mercato nero, tra cui quelle saccheggiate tra giugno e luglio dell’anno scorso, dal magazzino dell’Ausl in via Monti Urali e dal Santa Maria Nuova per un valore totale di quasi 700mila euro. Ma la banda campana specializzata in maxi furti di medicinali oncoematologici e immunosoppressori è stata però tradita dalle telecamere (in particolare quelle dell’ospedale che li ha ripresi col malloppo in varie circostanze) intercettazioni e tabulati telefonici, sgominata così dalla polizia di Stato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi furti di farmaci salvavita. Colpiti ospedale e deposito Ausl. Sgominata la banda: 9 indagati Notizie correlate Smantellata banda dei maxi furti di farmaci oncologici: “Centinaia di persone rimaste senza farmaci salvavita”Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno scoperto una vera e propria rete criminale specializzata in questo tipo di furti, con base... Furti di farmaci oncologici a Napoli, sgominata banda: 6 arresti tra Napoli, Catania e MelitoFurti mirati di farmaci oncologici salvavita nelle farmacie ospedaliere, con un danno milionario per il Servizio sanitario nazionale. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Maxi furti di farmaci salvavita. Colpiti ospedale e deposito Ausl. Sgominata la banda: 9 indagati. Maxi furti di farmaci salvavita. Colpiti ospedale e deposito Ausl. Sgominata la banda: 9 indagatiStroncato un giro di contrabbando di medicinali oncologici gestito da un 52enne egiziano. I raid a Reggio tra giugno e luglio dell’anno scorso: portate via confezioni per quasi 700mila euro. ilrestodelcarlino.it Maxi furto di farmaci oncologici all’ospedale di Melito Porto Salvo, 4 arrestiIl valore dei farmaci sottratti è di oltre 1,2 milioni di euro. Dalle indagini è emersa una ramificata rete criminale con base a Napoli, specializzata nell’esecuzione di furti ai danni delle farmacie ... quotidianosanita.it