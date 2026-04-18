Ausl ha risanato il deficit in tre anni e raggiunto il pareggio di bilancio

In tre anni, l'Azienda Usl di Piacenza ha eliminato un deficit di 12,1 milioni di euro, portando il bilancio in pareggio. Il processo di risanamento si avvia alla conclusione, con l’obiettivo di chiudere il percorso senza più debiti entro fine anno. La riduzione del deficit è stata raggiunta attraverso interventi sulla gestione finanziaria e sulla pianificazione dei costi. Ora, l’ente si prepara a consolidare questa situazione finanziaria.

L’Azienda Usl di Piacenza si prepara a completare il percorso di risanamento dei conti, con un deficit che in tre anni passa dai 12,1 milioni di euro del 2024 a zero. È stato infatti approvato il bilancio preventivo 2026, costruito in equilibrio e con l’obiettivo del pareggio a fine esercizio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Sanità, il bilancio Ausl. Conti verso il pareggio: "Focus case di comunità. Ecco il piano investimenti"L’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia chiude l’era dei "conti in rosso" e approva un bilancio preventivo per il 2026 che segna lo storico traguardo... Sanità, l’Emilia-Romagna vede il pareggio di bilancio: “Disavanzo azzerato in tre anni”Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. Contenuti di approfondimento Ausl ha risanato il deficit in tre anni e raggiunto il pareggio di bilancioDa 12,1 milioni di euro a zero: approvato il preventivo 2026. Tutti i numeri in attesa della discussione in Conferenza socio sanitaria ... ilpiacenza.it Sanità, il bilancio Ausl. Conti verso il pareggio: Focus case di comunità. Ecco il piano investimentiParabola virtuosa che in tre anni ha azzerato un deficit da 23 milioni di euro. Gran parte delle risorse deriva da Pnrr e dai co-finanziamenti statali e regionali. . msn.com