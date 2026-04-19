Un chitarrista italiano ha ricevuto riconoscimenti da uno dei musicisti più influenti del jazz fusion, che ha scritto di aver bisogno di più vite per imparare a suonare come lui. La dichiarazione è stata condivisa sui social media, attirando l’attenzione sulla sua abilità con la chitarra. La conversazione ha messo in luce la sua reputazione nel mondo musicale, dove viene considerato un talento unico.

Se perfino Al Di Meola posta un messaggio dicendo "a uno come me ci vorrebbero due o tre vite per imparare a improvvisare bene come Matteo Mancuso" vuol dire che non sei un chitarrista fra tanti. Il tour mondiale partito dagli Stati Uniti che deposita domani il funambolico musicista palermitano al Locomotiv, affiancato da Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria, conferma che no, non è uno fra tanti. E a ribadirlo ci pensa il nuovo album Route 96, con il prezioso apporto di Steve Vai e Antoine Boyer. Matteo, diciamo subito che la texana Route 96, non è una delle ’highway’ più frequentate dal mondo della musica....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Mancuso: "E ora sogno un quartetto"

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