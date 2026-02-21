Route 96 disponibile il nuovo album del chitarrista palermitano Matteo Mancuso

Matteo Mancuso, chitarrista palermitano, ha pubblicato il suo secondo album solista,

Nel 2026 il prodigio palermitano della chitarra, Matteo Mancuso, torna con il suo secondo album solista, 'Route 96', disponibile in Italia dal 20 febbraio e acquistabile esclusivamente su Exit Music. Una scelta che sottolinea il legame profondo dell’artista trentenne con la dimensione analogica della musica e con l’oggetto-disco inteso come naturale estensione dell’esperienza live e del rapporto diretto con il pubblico. "Questo album - dice - arriva nel momento giusto. Nel 2026 sarò molto impegnato in tour, ma non voglio portare sul palco i brani del primo disco. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo e più fresco.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Vrec d'autore: Matteo Becucci presenta in anteprima a Verona il nuovo album

La notte dei serpenti (live): disponibile il nuovo album di Enrico Melozzi su tutte le piattaforme digitali#La Notte-Dei-Serpenti || La notte dei serpenti, l’ultimo album di Enrico Melozzi, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali.

First taste from my upcoming album Route 96! “Isla Feliz” is out now! #matteomancuso #newmusic

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.