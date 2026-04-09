Parte da Catania il tour italiano di Matteo Mancuso

Giovedì 9 aprile, alle ore 21, il Z? Centro culture contemporanee di Catania ospita un concerto del trio guidato dal chitarrista palermitano Matteo Mancuso. Al suo fianco, alla batteria, ci saranno Gianluca Pellerito e Riccardo Oliva al basso. L’evento segna l’inizio del tour italiano del musicista. La serata prevede un’esibizione dal vivo in un locale dedicato alla musica e alla cultura contemporanea.

Giovedì 9 aprile, alle 21, Z? Centro culture contemporanee di Catania ospita il concerto del trio del chitarrista palermitano Matteo Mancuso il quale sarà affiancato da Gianluca Pellerito alla batteria e da Riccardo Oliva al basso. La data di Catania è la prima del tour italiano (l'altra data. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

“Route 96”, disponibile il nuovo album del chitarrista palermitano Matteo MancusoNel 2026 il prodigio palermitano della chitarra, Matteo Mancuso, torna con il suo secondo album solista, 'Route 96', disponibile in Italia dal 20...

Il nuovo tour estivo di Noemi parte da UdineUn singolo “Bianca” ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato un ampio...

Are There Any Guitarists Better Than Matteo Mancuso

Temi più discussi: Finnair, diretto Catania–Helsinki con tre voli a settimana; Caro voli, protesta all'aeroporto di Catania: Tariffe oltre 500 euro, tornare a Pasqua è impossibile; Da giugno il volo da Catania per il Canada. Opportunità non solo per il turismo. E il caro carburanti non fa paura; Caro voli per Pasqua, sit-in a Catania.

Sicilia. Inaugurato il Numero unico 112. Si parte da CataniaLa Centrale unica operativa è all’ospedale Cannizzaro. Entro i prossimi 18 mesi il servizio sarà esteso a tutta la Sicilia. Gucciardi: La Sicilia deve essere orgogliosa, perché ci allineiamo agli ... quotidianosanita.it

Matteo Mancuso: parte da Catania il suo tour europeoGli scorsi mesi di gennaio e febbraio Matteo Mancuso li ha trascorsi impegnato nell'apertura del suo tour mondiale che, partito dagli Stati Uniti, avrà una branca europea che prenderà il via il 9 ... rockol.it

Chi parte da Catania giorno 26 aprile a me già hanno cambiato la data 3 volte spero che adesso è definitiva - facebook.com facebook