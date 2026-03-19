Matteo Berrettini in tabellone a Montecarlo | wild card per l’azzurro e Stan Wawrinka

Matteo Berrettini e Stan Wawrinka sono stati inseriti nel tabellone del torneo di Montecarlo grazie a una wild card. Il torneo si svolge sulla terra battuta e fa parte del circuito Masters 1000. Nel frattempo, il Masters1000 di Miami sta attirando l’attenzione degli appassionati e si sta giocando in queste giornate.

Sono giornate in cui il Masters1000 di Miami terrà banco e darà il vincitore di uno dei tornei di maggior prestigio del massimo circuito internazionale. Il Sunshine Double terminerà con l’evento in Florida, che precederà un’altra parte di stagione molto importante nel tennis mondiale, ovvero la serie di impegni sulla terra rossa. Il mattone tritato andrà a sporcare magliette, pantaloncini e scarpe dei giocatori e la prima scadenza di una certa importanza è quella di Montecarlo. Nel celebre Country Club, sarà di scena dal 5 al 12 aprile il primo 1000 sulla terra. Sul rosso del Principato si preannuncia una presenza importante, tra cui anche i primi due giocatori del mondo, Carlos Alcaraz (campione in carica) e Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini in tabellone a Montecarlo: wild card per l’azzurro e Stan Wawrinka Articoli correlati Leggi anche: Wild card, sogni e rovesci: Stan è ancora Stan Rotterdam: De Minaur favorito, Wawrinka riparte con una wild card. Assenze importanti ridisegnano il tabellone ATP 500.Rotterdam: Tabellone Ridisegnato, De Minaur al Comando e Wawrinka Rientra con una Wild Card Il torneo ATP 500 di Rotterdam, in Olanda, si presenta... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Matteo Berrettini Temi più discussi: Atp Indian Wells, oggi il sorteggio con 5 italiani: la GUIDA; Masters 1000 Miami, 6 italiani in main draw: il tabellone; Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao Fonseca; Il tabellone di Indian Wells 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. Atp Miami, tabellone e partecipanti: il calendario delle gareSaranno sei i tennisti azzurri al via nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 29 marzo. Oggi è stato sorteggiato ... tg24.sky.it Matteo Berrettini oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederloMatteo Berrettini fa il suo esordio all'Atp Miami 2026, Masters 1000 della Florida. Il 29enne di Roma, n°68 del mondo, gioca il primo turno contro il francese ... lapresse.it WILD CARD a Montecarlo per Stan Wawrinka e... Matteo Berrettini! x.com Matteo Berrettini Italia - facebook.com facebook