L’avvocato Renato Mattarelli denuncia che molte persone hanno subito danni dopo aver ricevuto un vaccino, sostenendo che ci sono numerose vittime e che lo Stato non interviene. Ha assistito due donne per cui è stato riconosciuto il collegamento tra i loro problemi di salute e il siero somministrato. Mattarelli afferma che il ministero non ha fornito risposte o azioni concrete in merito alla vicenda.

Due sue assistite hanno appena ottenuto il riconoscimento del nesso di causalità tra vaccino anti Covid e danno, ma per l’avvocato Renato Mattarelli, 62 anni, di Latina, è una soddisfazione parziale. Anzi, è un tormento interiore. «Mi si è aperto un mondo di storie tremende, di salute compromessa al punto che giovani sono costretti a vivere sulla carrozzella o soffrono patologie destinate ad aggravarsi. Mai avrei immaginato che gli effetti avversi fossero così tanti e considerati con indifferenza dal ministero della Salute», esordisce il legale. Da trent’anni esperto in danni alla salute, durante la pandemia si era fatto somministrare tre dosi convinto che «se il vaccino veniva fortemente raccomandato, non avevo motivo di dubitare.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mattarelli: «Le vittime del vaccino sono tantissime. E lo Stato non fa nulla»

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