Il passaporto? In Trentino lo rinnovi in posta e le sedi sono tantissime

In Trentino, rinnovare il passaporto diventa più facile: sono 134 gli uffici postali dove si può fare richiesta o rinnovo. La novità riguarda tutta la provincia, con sedi dislocate in diverse zone, rendendo più comodo per i cittadini ottenere il documento senza dover andare in questura.

Sono 134 gli uffici postali della Provincia di Trento dove ora è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. L’iniziativa, inserita nel progetto “Polis” di Poste Italiane, è stata presentata mercoledì 24 gennaio presso l’ufficio postale di Pinzolo. All’evento erano presenti il vicario questore di Trento Salvatore Anania, il dirigente divisione P.A.S.I. (Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione) Andrea Maria Atanasio e l’assessore provinciale Roberto Failoni. Per rinnovare il passaporto è necessario consegnare quello vecchio (o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento).🔗 Leggi su Trentotoday.it

Da ora, nel Vco è possibile richiedere il passaporto anche presso gli uffici postali.

