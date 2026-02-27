Caso Epstein Bill Clinton testimonia al Congresso | Non ho visto nulla e non so nulla Le vittime? Meritano di guarire

L’ex presidente americano si presenta davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera per testimoniare sul caso Epstein. Durante l’audizione, afferma di non aver visto nulla e di non sapere nulla riguardo alle accuse che coinvolgono Epstein. Risponde alle domande sui presunti comportamenti delle vittime, dichiarando che meritano di guarire. La sua testimonianza si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

Il giorno di Bill Clinton è arrivato. L’ex presidente americano testimonia davanti alla Commissione di sorveglianza della Camera Usa sullo scandalo Epstein. È la prima volta nella storia americana che un ex presidente viene obbligato a fornire la sua versione di fronte al Congresso, un primato che Clinton, così come sua moglie Hillary, ha cercato in ogni modo di evitare. E le prime parole che ha pronunciato sono quelle con le quali si è proclamato totalmente innocente rispetto agli abusi subiti dalle ragazze, anche minorenni, finite nella rete criminale del finanziare pedofilo: “Non ho visto nulla e non ho commesso nulla di male – ha detto – Non avevo idea dei suoi crimini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

