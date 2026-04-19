Il presidente della Repubblica ha scritto al presidente francese, esprimendo la condanna dell’attacco all’Unifil in Libano. Nella lettera, si sottolinea che l’attacco è considerato inaccettabile e si evidenzia l’importanza di mantenere la stabilità nella regione. La comunicazione si concentra sulla richiesta di collaborazione tra i due paesi per garantire la sicurezza e il rispetto delle missioni internazionali in Libano.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al suo omologo francese Emmanuel Macron, il seguente messaggio: "Ho appreso con profondo sgomento la triste notizia della morte del sergente capo Florian Montorio, caduto questa mattina nel sud del Libano durante un attacco contro la missione Unifil. In questa luttuosa circostanza desidero farle giungere le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica italiana e mio personale, insieme alla condanna per un gesto inammissibile contro una missione fondamentale per la stabilità dell'area e presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale. Siamo vicini al lutto della Francia con sentimenti di solidale partecipazione, mentre auguriamo un pronto e completo recupero ai commilitoni feriti".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattarella scrive a Macron: inammissibile l'attacco all'Unifil in Libano

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