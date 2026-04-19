Mattarella scrive a Macron | Inammissibile attacco a Unifil in Libano

Il Presidente della Repubblica ha inviato una lettera al suo omologo francese per condannare l’attacco subito da una missione delle Nazioni Unite in Libano. Nell’intervento, si definisce inammissibile l’attacco e si chiede che siano adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale internazionale. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui responsabili dell’attacco.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, il seguente messaggio: “Ho appreso con profondo sgomento la triste notizia della morte del sergente capo Florian Montorio, caduto questa mattina nel sud del Libano durante un attacco contro la missione Unifil. In questa luttuosa circostanza desidero farLe giungere, Signor Presidente, le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica Italiana e mio personale, insieme alla condanna per un gesto inammissibile contro una missione fondamentale per la stabilità dell’area e presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella scrive a Macron: “Inammissibile attacco a Unifil in Libano” Notizie correlate Mattarella scrive a Macron: inammissibile l'attacco all'Unifil in LibanoIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al suo omologo francese Emmanuel Macron, il seguente messaggio: "Ho appreso con... Libano, soldato francese morto in un attacco ai caschi blu. Mattarella scrive a Macron: «Gesto inammissibile contro una missione fondamentale»«Un gesto inammissibile contro una missione fondamentale per la stabilità dell’area e presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale». Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mattarella scrive a Macron: inammissibile l'attacco all'Unifil in Libano; Libano: Mattarella scrive a Macron per attacco a reparto francese UNIFIL; Mattarella scrive a Macron:siamo vicini; Mattarella scrive a Macron: inammissibile l'attacco all'Unifil in Libano. Mattarella scrive a Macron: inammissibile l'attacco all'Unifil in LibanoIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al suo omologo francese Emmanuel Macron, il seguente messaggio: Ho appreso con profondo sgomento la triste notizia della morte del sergen ... ansa.it Mattarella scrive a Macron dopo morte soldato francese in LibanoUn soldato francese dell’Unifil è rimasto ucciso in un attacco contro i caschi blu in Libano. Mattarella ha scritto a Macron. newsmondo.it Libano, soldato francese morto in un attacco ai caschi blu. Mattarella scrive a Macron: «Gesto inammissibile contro una missione fondamentale» x.com Insorge il centrosinistra, ma dicono no anche i legali e le correnti della magistratura. Magi scrive a Mattarella - facebook.com facebook