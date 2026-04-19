Libano soldato francese morto in un attacco ai caschi blu Mattarella scrive a Macron | Gesto inammissibile contro una missione fondamentale

Un soldato francese è stato ucciso in un attacco ai caschi blu in Libano. Il presidente della Repubblica italiana ha scritto una lettera al suo collega francese, condannando l’episodio e definendolo un gesto inammissibile. La comunicazione sottolinea che la missione delle forze internazionali nel paese rappresenta un presidio importante per la stabilità della regione e la tutela del diritto umanitario internazionale.

«Un gesto inammissibile contro una missione fondamentale per la stabilità dell’area e presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale». Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha condannato duramente l’attacco avvenuto nel sud del Libano, costato la vita al sergente capo francese Florian Montorio. In un messaggio inviato all’omologo Emmanuel Macron, il Capo dello Stato ha espresso il cordoglio dell’Italia, definendo «inammissibile» l’azione che ha colpito il contingente Unifil. «Siamo vicini al lutto della Francia con sentimenti di solidale partecipazione», ha scritto Mattarella, augurando poi un pronto recupero ai tre commilitoni rimasti feriti nell’imboscata.🔗 Leggi su Open.online

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