fuga da gaza bimbo muore nel sonno a un anno e 8 mesi

Un bambino di un anno e otto mesi ha perso la vita nel sonno a Trecastelli, a causa delle tensioni che attraversano Gaza. Zinedine, che viveva con la famiglia, è morto giovedì mattina nella casa dei genitori, Yasmine e Sakher Al Dahdouh. La famiglia ha raccontato che il piccolo aveva avuto problemi di salute recentemente. La notizia ha sconvolto le due comunità locali, che si sono strette attorno ai familiari.

Senigallia, 21 febbraio 2026 – Due comunità in lutto per il piccolo Zinedine, il bambino di un anno e otto mesi deceduto nel sonno giovedì mattina, nell’abitazione di Trecastelli dove viveva insieme ai genitori Yasmine e Sakher Al Dahdouh e ai due fratellini. La sua famiglia, compreso il nonno Essam Al Dahdouh era riuscita a scappare dall’inferno di Gaza ed era stata presa in carico dal progetto Sai. Da Senigallia a Trecastelli. Per alcuni mesi avevano vissuto a Senigallia e poi erano stati trasferiti a Trecastelli, dove il fratellino aveva iniziato a frequentare l’asilo. Zinedine aveva subito un grave trauma cranico prima dell’arrivo in Italia ed aveva dei problemi di salute.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

