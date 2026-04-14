Lutto in paese | muore nel sonno 53enne operaio

Da padovaoggi.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel paese si registra un episodio di lutto dopo la morte improvvisa di un uomo di 53 anni. La vittima è stata trovata senza vita nel letto, senza che siano stati riscontrati sintomi o patologie che potessero indicare cause specifiche. L’uomo era un operaio e si era addormentato come ogni sera, senza più risvegliarsi. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

E' andato a dormire e non si è più risvegliato. Nessuna particolare patologia o sintomo che potesse far pensare ad una fine così tragica. Un grave lutto ha colpito la comunità di Brugine. Nella notte tra il 12 e il 13 aprile è morto Emanuele Ranzato 53 anni, stimato operaio, che da sempre.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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