125 anni di storia | il Sale della Liguria unisce due mondi

Il 12 marzo 2026, l’assessore all’Immigrazione ed Emigrazione della Regione Liguria si trova a Buenos Aires per la seconda tappa del progetto Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo. In questa occasione, si celebra il 125° anniversario del Sale della Liguria, un’azienda che rappresenta un punto di riferimento storico e culturale per la regione.

È il 12 marzo 2026 quando l'assessore all'Immigrazione ed Emigrazione della Regione Liguria, Paolo Ripamonti, si trova a Buenos Aires per la seconda tappa del progetto Lanterna - Luce dei Liguri nel Mondo. Durante questa missione istituzionale, è stata celebrata la ricorrenza dei 125 anni dell'Asociación Genovesa Argentina Carboneros Unidos (AGACU), un'associazione storica che da oltre un secolo custodisce le radici e la cultura ligure in Sud America. L'incontro ha la partecipazione di figure ch

