Rino Matarazzo un paisà in finale di Coppa del Re | Ma la mia Italia non mi apre le porte

Rino Matarazzo, allenatore statunitense con origini campane, sta disputando una finale di Coppa del Re con la sua squadra in Liga. Dopo aver trascorso anni in Germania, ora guida la Real Sociedad. Da giovane, ascoltava Nino D'Angelo e Toto Cutugno durante i tornei a cui partecipava. Nonostante i successi all’estero, ha dichiarato che l’Italia non gli apre le porte.

Pellegrino Matarazzo, detto Rino. Nato nel New Jersey nel ’77 da genitori italiani. Laureato in matematica alla Columbia University, patentino da allenatore in Germania, finalista della Coppa del Re con la Real Sociedad che domani sfida l’Atletico Madrid. Una storia di radici, musica, studio, calcio e soprattutto emigrazione, il collante, il filo conduttore che traccia la strada di vite che s’intrecciano. Papà irpino di Ospedaletto d’Alpinolo, mamma campana di Agnone Cilento. E allora subito una domanda difficile, Avellino o Salernitana? "Lupi, sempre". Ok. Mamma e papà mettono su famiglia negli Stati Uniti dove sono emigrati.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rino Matarazzo, un paisà in finale di Coppa del Re: "Ma la mia Italia non mi apre le porte" Notizie correlate Grande Fratello Vip, anticipazioni del 17 aprile: un televoto apre le porte della finaleStasera, venerdì 17 aprile, si riaccendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip. Olimpiadi di Matematica, l'Unifg apre le porte al talento: 150 studenti in gara per conquistare la finale nazionaleStudenti provenienti da tutta la provincia, sono stati protagonisti al Dipartimento di Economia per la fase di II livello delle Olimpiadi di...