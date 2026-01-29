Italia, Francia e Spagna hanno deciso di cambiare rotta e inserire i pasdaran tra le organizzazioni terroristiche. La notizia arriva direttamente dall’Alta rappresentante della politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, che su X ha annunciato che gli stati membri hanno compiuto il passo decisivo. Ora le tre nazioni considerano il Corpo delle Guardie della Rivoluzione come un’organizzazione da mettere sotto stretta sorveglianza. La mossa segna una svolta importante nella posizione europea nei confronti di Teheran.

La designazione del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica da parte dell'Unione europea ha avuto una lunga gestazione L’Alta rappresentante della politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha annunciato su X che gli stati membri hanno compiuto “il passo decisivo di designare il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica”. Alla riunione dei ministri degli Esteri a Bruxelles è stato raggiunto il consenso unanime, e la designazione formale dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. Qualcosa è cambiato negli ultimi venti giorni, perché al vertice preliminare a livello di ambasciatori del 13 gennaio scorso, Italia, Francia e Spagna avevano bloccato la proposta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Che cosa ha portato Italia, Francia e Spagna a cambiare idea sui pasdaran-terroristi

Approfondimenti su Italia Francia Spagna

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, dopo le parole del ministro degli Esteri Tajani che ha suggerito di considerare i Pasdaran come terroristi.

L’Italia si trova al centro di una tensione diplomatica con l’Iran, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri riguardo alle Guardie Rivoluzionarie.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Italia Francia Spagna

Argomenti discussi: Iran. La rivolta senza guida che mette in crisi gli ayatollah; Addio a Valentino, ultimo imperatore della moda. Lo stilista aveva 93 anni; Dal colpo di stato contro Chávez al rapimento di Maduro: cosa è accaduto alla rivoluzione bolivariana; Intervista a Michel Hazanavicius, il regista che ha raccontato la guerra dal fronte dell’Ucraina.

Che cosa ha portato Italia, Francia e Spagna a cambiare idea sui pasdaran-terroristiLa designazione del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica come organizzazione terroristica da parte dell'Unione europea ha avuto una lunga gestazione ... ilfoglio.it

Colonnese: Ecco cosa ha portato Chivu. Zielinski sa fare la differenzaIntervistato da TMW Radio, Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha fatto il punto sui nerazzurri dopo la vittoria a valanga contro il Pisa ... msn.com

L'ex calciatore della Juventus oggi al Tottenham, Kolo Muani, vittima di un incidente con la sua Ferrari Purosangue: ecco che cosa è successo. https://auto.everyeye.it/notizie/kolo-muani-incidente-ferrari-purosangue-ex-juventus-cosa-successo-856332.html - facebook.com facebook