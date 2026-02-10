Nkunku sta dimostrando di essere uno dei giocatori più in forma del Milan dall’inizio del 2026. Il francese ha messo a segno prestazioni convincenti, anche se lui stesso sa di poter ancora migliorare. I numeri parlano chiaro: sta crescendo, ma non si ferma qui.

Milan, Nkunku è stato al centro del mercato di gennaio, soprattutto nella prima parte. Il Diavolo infatti ha deciso di prendere in prestito con diritto di riscatto Fullkrug dal West Ham. Come conseguenza sono arrivate tantissime notizie sull'interesse del Fenerbahce sul francese ex Chelsea. Solo voci alla fine, visto che Nkunku è rimasto al Milan. "Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di ‘aprire’ ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan", queste le chiare parole del francese questa mattina a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nkunku in netta crescita col Milan. Il francese può ancora migliorare: lo dicono i numeri

Approfondimenti su Nkunku Milan

Nella sfida tra Fiorentina e Milan, Christopher Nkunku ha ancora una volta dimostrato il suo valore segnando un gol importante.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Nkunku c’è! Un altro Chris protagonista: a chi vanno i meriti di questa crescita?; Che cambio per De Winter: da riserva non proprio affidabile, a valida opzione. Jashari …; Milan, vittoria netta a Bologna: tra solidità e nuove certezze; Calciomercato Milan fiducia in netta crescita per Mateta | accettata l’offerta del Palace per Strand Larsen.

Nkunku in crescita, Allegri: Ha tutte le qualità per poter crescereQueste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Bologna-Milan. Su Nkunku: Credo che abbia tutte le qualità per poter ... milannews.it

Nkunku sta tornando in forma al Milan e segna più di tutti nel 2026Un episodio curioso mette in luce il momento di forma e la rinascita di Christopher Nkunku nel Milan di Massimiliano Allegri. Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan, ha vissuto un periodo d ... notiziemilan.it

Il Milan risponde all'Inter! Netta vittoria del #Milan sul campo del #Bologna, alla terza sconfitta consecutiva, con le reti di Loftus-Cheek, Nkunku su rigore e Rabiot; dopo un buon avvio dei rossoblù, poi spariti dal campo, i rossoneri guadagnano campo e realiz - facebook.com facebook

La rassegna stampa dopo Milan-Bologna 3-0 parla chiaro: rossoneri convincenti e padroni del campo! Gazzetta – Centrocampo dominante e squadra finalmente continua Corriere dello Sport – Loftus-Cheek ritrova il gol, Nkunku chiude i conti T x.com