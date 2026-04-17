Bari rinata la Madonna del Rosario | torna lo splendore del 1862

Mercoledì 15 aprile, la comunità di Bari ha assistito alla presentazione ufficiale del restauro della chiesa della Madonna del Rosario, portato a termine dopo mesi di lavori. L'evento ha segnato la riqualificazione di un edificio storico, riportando alla luce lo splendore di un tempo, simile a quello del 1862. La cerimonia ha coinvolto diverse autorità e rappresentanti della città, che hanno partecipato alla manifestazione.

Mercoledì 15 aprile, la comunità barese ha potuto osservare i frutti di un impegno durato mesi: la presentazione ufficiale del recupero della chiesa della Madonna del Rosario. Situato nel cuore di San Francesco, tra via Crispi e piazza Garibaldi, il piccolo gioiello architettonico ha riacquistato la sua originaria lucentezza grazie a un intervento tecnico mirato che ha riportato alla luce il decoro artistico del luogo sacro. L’evento, che ha la partecipazione dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, Mons. Giuseppe Satriano, è stato aperto da don Peppino Cutrone. Il parroco, noto per la sua capacità operativa maturata in diverse realtà tra Santo Spirito, Del Colle e la stessa Bari, ha introdotto gli aspetti salienti del progetto illustrati dai tecnici incaricati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, rinata la Madonna del Rosario: torna lo splendore del 1862 Notizie correlate Leggi anche: Madonna delle Lacrime di Campinas: il Rosario e la Medaglia contro lo spiritismo Dopo il restauro torna all’antico splendore la statua del MarguttoE’ tornata al suo antico splendore, dopo una serie di interventi di restauro, la statua del Margutto, conservata ed esposta nella Pinacoteca Civica... Tutti gli aggiornamenti Bari, dopo il restauro rinasce l'affresco della «Madonna del segno» nella chiesa di San MartinoRinasce l’affresco della Madonna ‘del Segno’ , custodito nella millenaria chiesa di San Martino di Bari Vecchia. La secolare immagine – datata al secondo quarto del XV secolo – è stata oggetto di un ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, la Madonna del Segno nella chiesa di San Martino ritorna al suo splendore: gli scatti del restauroBARI - Nella pittoresca Strada dei Bianchi Dottula, nel cuore di Bari Vecchia, sorge un luogo carico di storia e spiritualità: la Chiesa di San Martino. Il cantiere di restauro in corso in questi mesi ... lagazzettadelmezzogiorno.it