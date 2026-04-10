Outcome - Hollywood non dimentica | Keanu Reeves nei guai Cameron Diaz irresistibile e Martin Scorsese sorprende Una commedia graffiante sulla fama su Apple Tv+

Su Apple TV+ arriva una nuova commedia che combina umorismo e celebrità: Keanu Reeves si trova coinvolto in una situazione complicata, mentre Cameron Diaz si conferma irresistibile e Martin Scorsese sorprende con una performance inaspettata. La pellicola affronta il tema della fama con un tono diretto, mettendo in scena personaggi noti e momenti divertenti. La produzione ha già attirato l’attenzione di pubblico e critica.

C’è una cosa che tutti sanno su Keanu Reeves: è l’uomo più gentile di Hollywood. Forse dell’intero pianeta. Non alza mai la voce, cede il posto in metropolitana, lascia mance sostanziose, aiuta gli sconosciuti a portare i bagagli. Internet lo adora con una devozione che rasenta il culto religioso. Ed è esattamente per questo che Jonah Hill ha pensato a lui come protagonista di Outcome – Hollywood non dimentica. Perché l’idea di Keanu Reeves nei guai, Keanu Reeves che ha fatto del male alle persone, Keanu Reeves che qualcuno vuole ricattare è, oggettivamente, la cosa più assurda e comica che si possa immaginare. Jonah Hill torna alla regia con una commedia sul lato oscuro della fama. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Outcome - Hollywood non dimentica: Keanu Reeves nei guai, Cameron Diaz irresistibile e Martin Scorsese sorprende. Una commedia graffiante sulla fama su Apple Tv+ Keanu Reeves e Cameron Diaz nelle prime foto di Outcome, la dark comedy Apple TVIl film Apple Original diretto da Jonah Hill e con protagonista Reeves insieme a Cameron Diaz, debutterà globalmente sulla piattaforma di streaming... Apple Original Films | Keanu Reeves e Cameron Diaz in “Outcome” guidano il 2026 di AppleNon solo serie TV: l’Apple TV Press Day di Los Angeles ha trasformato la divisione cinematografica di Cupertino in una vera major. Temi più discussi: Outcome - Hollywood non dimentica; Outcome – Hollywood non dimentica, un nuovo film con Keanu Reeves su Apple Tv; Keanu Reeves a 61 anni senza filtri: Sono molto stanco. Non ho più l’età per fare certe cose; Keanu Reeves: Oggi basta un video per distruggerti. Outcome - Hollywood non dimentica, la recensione: Keanu Reeves, internet e la celebritàOutcome Hollywood non dimentica recensione 2026 con Keanu Reeves trama e critica di Outcome Jonah Hill Martin Scorsese in streaming su Apple TV ... comingsoon.it Outcome – Hollywood non dimentica: trama, cast e uscita del film con Keanu Reeves su Apple TV+Arriva il 10 aprile 2026 su Apple TV+ il film Outcome – Hollywood non dimentica, una dark comedy intensa e sorprendente diretta da Jonah Hill. Protagonista è Keanu Reeves, affiancato da un cast stel ... spettegolando.it Alle 21.20 "John Wick 3 - Parabellum" di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne | Con una lauta taglia sulla sua testa, John Wick è al centro di una caccia all’uomo che coinvolge i più spietati killer del mondo. Inoltre, l’ex-sicario no - facebook.com facebook