A Marsciano, sei studenti hanno consegnato alle forze dell’ordine un borsello che conteneva denaro e documenti personali. La consegna è avvenuta spontaneamente, senza che fosse richiesto o sollecitato. I ragazzi hanno dimostrato subito disponibilità e senso di responsabilità, restituendo il contenuto del borsello alle autorità. La vicenda si è svolta nelle ultime ore nella cittadina umbra.

Sei studenti di Marsciano hanno consegnato alle forze dell’ordine un borsello contenente denaro e documenti personali, dimostrando un forte senso del dovere. Il ritrovamento è avvenuto lo scorso 4 aprile e ha portato i giovani a presentarsi in municipio per il riconoscimento ufficiale del loro gesto. L’incontro istituzionale si è svolto alla presenza del sindaco Michele Moretti, del vicesindaco Sergio Pezzanera e del maresciallo capo Raimondo Savastano, comandante della stazione locale dell’Arma. I protagonisti della vicenda sono Matteo Ciurnelli, Tommaso Cruciani, Giacomo Magnanini, Michelangelo Marietti, Tommaso Paolucci e Angelo Trequattrini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marsciano, 6 studenti onesti restituiscono un borsello con i soldi

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