Il rapper torna nella sua zona di origine, la Barona, dove ha organizzato festeggiamenti per il disco di diamante. Durante l’evento, ha ringraziato tutti e ha menzionato il suo quartiere, citando il luogo di via De Pretis 100. Ha annunciato anche che l’appuntamento successivo sarà al “Marra Block party”. La serata ha visto riunirsi numerosi presenti del quartiere.

Milano – “Un diamante in via De Pretis 100. Grazie a tutti, grazie al mio quartiere”. Il rapper Marracash è tornato lunedì nella “sua“ Barona accolto come un re, con applausi e clacson in strada, per celebrare il disco di diamante (grazie alle 500mila copie vendute tra quelle fisiche, download e streaming) conquistato per “Persona“, l’album pubblicato a ottobre del 2019, che è stato per 330 settimane consecutive in classifica (oltre 6 anni). E per l’occasione ha lanciato un nuovo evento: si chiamerà “Marra Block Party“ e sarà sabato 18 aprile proprio in Barona, in una location ancora da definire. Così il suo traguardo recentissimo lo traghetta già al passo successivo, a un evento speciale che si terrà proprio “dove tutto è cominciato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marracash torna nella “sua” Barona, festeggiamenti per il disco di diamante: “Ci rivedremo al “Marra Block party“”

“Il 18 aprile ci vediamo in Barona per Marra Block Party”: Marracash festeggia il disco di diamante (oltre 500mila copie vendute) per l’album “Persona” – IL VIDEOMarracash ha festeggiato ieri, lunedì 2 marzo, un suo personale record: l’album “Persona” ha conquistato la certificazione di disco di Diamante,...

Marracash ha annunciato l'evento 'Marra Block Party' nel "quartiere dove tutto è cominciato"Marracash ha festeggiato la certificazione disco di diamante per ‘Persona’ nel suo quartiere, Barona.

Aggiornamenti e notizie su Marra Block

Temi più discussi: Marracash torna nella sua Barona, festeggiamenti per il disco di diamante: Ci rivedremo al Marra Block party; Marracash ha annunciato l'evento 'Marra Block Party' nel quartiere dove tutto è cominciato; Marracash ha annunciato un block party in Barona; Marracash annuncia un grande block party a Milano, nel suo quartiere Barona: appuntamento per sabato 18 aprile.

Marracash ha annunciato un block party in BaronaMarracash ha festeggiato il raggiungimento di un traguardo importante per la sua carriera: il Disco di Diamante per Persona, pubblicato nel 2019, primo capitolo della sua trilogia. Un riconoscimento ... rockol.it

DATA Marracash annuncia il Marra Block Party in Barona: festa nel quartiere dove è cresciutoIl quartiere, spesso citato nei suoi brani e nella sua narrazione artistica, rappresenta una parte fondamentale della sua identità. statoquotidiano.it

Marracash ha annunciato un block party in Barona rockol.it/news-757410/ma… x.com

MARRACASH HA ANNUNCIATO UN BLOCK PARTY IN BARONA Il rapper raggiunge il Disco di Diamante con “Persona” e lancia un evento. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757410/marracash-ha-annunciato-un-block-party-in-barona-biglietti-18-april facebook