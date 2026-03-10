Il Presidente | Nigro rompe la quarta parete all’Astra

Venerdì 13 marzo 2026 alle 21, il Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto ospiterà la tappa veneta dello spettacolo Il Presidente, interpretato dall’attore Filippo Nigro. La rappresentazione si svolgerà in un teatro locale e vedrà l’attore protagonista sul palco. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta una delle tappe della tournée dello spettacolo.

Il Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto accoglierà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 21 la tappa veneta dello spettacolo Il Presidente, interpretato da Filippo Nigro. L’evento, prodotto dal CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, propone un’analisi spietata del potere attraverso il testo di Davide Carnevali. La rappresentazione si svolge in un contesto dove la verità e l’artificio si fondono, sfidando gli spettatori a distinguere tra una confessione sincera e un’ultima forma di manipolazione politica. I biglietti sono disponibili online o presso la biglietteria fisica, con prezzi che partono da 23 euro per questa esperienza teatrale unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il Presidente: Nigro rompe la quarta parete all’Astra Articoli correlati "Il Presidente" al Cinema Teatro Astra con Filippo NigroScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Filippo Nigro arriva... Il bene comune: Rocco Papaleo rompe la quarta pareteIl cinema napoletano si prepara a un nuovo appuntamento con la sala cinematografica il 12 marzo, quando uscirà Il bene comune, opera diretta e... Aggiornamenti e notizie su Il Presidente Nigro rompe la quarta... Il Presidente al Cinema Teatro Astra con Filippo NigroFilippo Nigro arriva al Cinema Teatro Astra con l’unica tappa veneta de Il Presidente. In scena venerdì 13 marzo, alle ore 21, un’intensa riflessione sui temi del potere, della fragilità umana e delle ... veronasera.it Il popolo in platea, il potere a nudo: piace Filippo Nigro al Balbo di Canelli con Il presidenteUna finta favola di Fedro apre il monologo e avvia un gioco continuo tra realtà e finzione: il verdetto lo scrive la sala ... lavocediasti.it