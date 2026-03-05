Il bene comune | Rocco Papaleo rompe la quarta parete

Il cinema napoletano si appresta a tornare nelle sale il 12 marzo con l’uscita di Il bene comune, un film diretto e interpretato da Rocco Papaleo. La pellicola rappresenta un nuovo capitolo nel panorama cinematografico locale, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La data di uscita è ufficiale e segna un momento importante per il cinema di Napoli.

Il cinema napoletano si prepara a un nuovo appuntamento con la sala cinematografica il 12 marzo, quando uscirà Il bene comune, opera diretta e interpretata da Rocco Papaleo. Il progetto nasce come racconto corale ambientato sul massiccio del Pollino, dove parole, musica e relazioni umane diventano strumenti di trasformazione sociale. L'opera vede al fianco del regista anche Teresa Saponangelo, Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera, in una produzione che mescola narrazione cinematografica e sensibilità teatrale. La pellicola porterà sullo schermo storie di personaggi marginali, tra cui una guida turistica, un'attrice definita come tale per i suoi insuccessi e quattro detenute in cammino verso il Pino Loricato.