Il 18 aprile 2026, a Milano, un artista ha portato in scena un evento che va oltre il classico concerto. Si tratta di un vero e proprio appuntamento che ha coinvolto il pubblico in uno spazio più ridotto, creando un’atmosfera conviviale tipica di una festa di quartiere. L’evento si distingue per l’intento di avvicinare l’artista al pubblico attraverso un’esperienza più intima e socializzante.

Milano, 18 aprile 2026 - Più di un semplice concerto e anche più di una festa di piazza. Una vera festa di quartiere. Per il quartiere. Marracash, anzi Fabio Rizzo perché in questa zona di Milano è conosciuto ancora con nome e cognome, è tornato alla Barona, quartiere periferico di Milano che lo ha visto crescere tanto come ragazzo e poi uomo quanto come artista, e lo ha fatto da vero king del rap. Sul palco di via Enrico De Nicola, fra le strade principali della Barona, è salito alle 19, anticipato da un pomeriggio di rap e dj set di nomi emergenti della scena, il vero padrone di casa. C’è stato chi ha partecipato all’evento “dal basso” -...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marracash inaugura un nuovo modo di fare live: che sia il momento delle location piccole e delle occasioni sociali?

Marracash ha annunciato nuova musica presto fuori live a Bologna #marracash #rapitaliano

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