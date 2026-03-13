Il Bene Comune di Rocco Papaleo | un film piacevole e intelligente che inaugura un nuovo modo di fare commedia

Finalmente un film originale e ricco non solo di bellezza ma anche di saggezza! Una storia semplice (la storia di una gita in montagna) che diventa una metafora di vita, un percorso di cambiamento, un intreccio di racconti affascinanti. Si usa molto il flash back ma in modo dolce, gradevole e tramite un modulo onirico-visionario. Un film a suo modo teatrale-musicale dove l'anima profonda di Papaleo diventa anche filosofica e lirica ma restando dentro un equilibrio vincente. Una commedia che supera gli stereotipi e i clichè e dove i personaggi sono persone, non figurine o feticci o mere occasioni narrative. Papaleo è riuscito a trovare... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

