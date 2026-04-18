Marracash sul palco arriva a sorpresa… Elodie | il duetto e l’abbraccio

Durante un concerto, Marracash si è presentato sul palco senza preavviso, sorprendendo il pubblico. La cantante Elodie lo ha raggiunto e i due hanno eseguito insieme un brano, condividendo un abbraccio sul palco. La scena ha catturato l’attenzione degli spettatori e dei presenti, creando un momento inatteso durante la serata. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni di questa apparizione improvvisa o alle intenzioni future dei due artisti.

(Adnkronos) – Certi amori fanno giri immensi, e poi si ritrovano. sotto altre forme. Sotto altre espressioni. È il caso di Marracash ed Elodie, che a distanza di anni sono tornati a condividere il palco. Questa sera al Marra Block Party. Due voci, due percorsi artistici diversi, ma un’intesa che continua a lasciare il segno. La loro relazione, durata dal 2019 al 2021, si è conclusa senza torti, né polemiche. E proprio questa maturità ha reso ancora più significativo il momento andato in scena alla Barona, quartiere milanese dove Marracash è cresciuto, e dove questa sera è tornato. Durante il concerto, totalmente a sorpresa, Elodie è salita sul palco sulle note di ‘Niente canzoni d’amore’.🔗 Leggi su Periodicodaily.com MARRACASH rompe SILENZIO su ELODIE: motivo SORPRENDENTE e Zorzi conferma Notizie correlate Leggi anche: Elodie e Marracash di nuovo insieme, il duetto a sorpresa è un inno all’amore Elodie a sorpresa sul palco del Marra Block Party a Milano: lei e Marracash cantano Niente canzoni d’amoreElodie è comparsa a sorpresa sul palco del Marra Block Party, il concerto di Marracash a Milano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Brescia il 15 luglio arriva Marracash con Persone; Marracash: sabato 18 aprile va in scena Marra Block Party alla Barona #livedellasera; Un’intera via chiusa al traffico, Marracash annuncia un evento senza precedenti in Barona: il King del Rap torna nel suo quartiere con un block party indimenticabile; Alle origini di Marracash: la playlist. Elodie a sorpresa sul palco del Marra Block Party a Milano: lei e Marracash cantano Niente canzoni d’amoreElodie è comparsa a sorpresa sul palco del Marra Block Party, il concerto di Marracash a Milano. I due hanno cantato Niente canzoni d’amore, per la felicità dei fan che, da tempo, aspettavano questa ... fanpage.it Elodie a sorpresa sul palco con Marracash, l’abbraccio che fa sognare: «Ti voglio bene». Il bacio sfiorato e quella complicità mai finitaCi sono immagini che valgono più di mille comunicati ufficiali o post sui social. Quella che rimarrà impressa nel cuore dei 7400 fan accorsi alla Barona di Milano per il Marra ... leggo.it Elodie + Marracash = Il duetto che tutti stavano aspettando! . . #news #RDSgrandisuccessi #Elodie #Marracash (: marraleaks via TikTok) - facebook.com facebook Marracash canta “Niente canzoni d’amore” con Elodie alla Barona: il ritorno della coppia sul palco x.com