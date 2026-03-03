Il 18 aprile ci vediamo in Barona per Marra Block Party | Marracash festeggia il disco di diamante oltre 500mila copie vendute per l’album Persona – IL VIDEO

Il rapper Marracash ha annunciato un evento per il 18 aprile nella zona di Barona, chiamato Marra Block Party, in occasione della certificazione di disco di diamante per il suo album “Persona”. L’annuncio è stato fatto lunedì 2 marzo, giorno in cui l’artista ha comunicato che il disco ha superato le 500mila copie vendute. La certificazione rappresenta un traguardo importante per l’artista.

Marracash ha festeggiato ieri, lunedì 2 marzo, un suo personale record: l’album “Persona” ha conquistato la certificazione di disco di Diamante, superando le 500.000 copie vendute. Il disco è stato pubblicato il 31 ottobre 2019 ed è stato 330 settimane consecutive di permanenza in classifica (oltre 6 anni). Così il rapper assieme al management e alla discografica si è recato in Via De Pretis alla Barona, quartiere di Milano dove è cresciuto, per festeggiare con in mano il disco di diamante. “Un diamante da via De Petris 100. Grazie a tutti, grazie al mio quartiere”, ha scritto il rapper che poi ha dato appuntamento al 16 aprile per il Marra Block Party, che si terrà proprio in Barona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

