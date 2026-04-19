Oggi si celebra un traguardo importante per l’arte teatrale napoletana, con il compimento dei 75 anni di vita di un’attrice e artista nota nel panorama nazionale. La carriera di questa interprete si è sviluppata attraverso numerose performance sui palcoscenici, a partire dalle rappresentazioni di De Filippo fino ai successi più recenti. La sua presenza nel mondo dello spettacolo ha attraversato diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel settore.

L’arte scenica napoletana celebra oggi un traguardo importante: Marisa Laurito festeggia i suoi 75 anni. La professionista, nata nel 1951, attraversa una carriera che ha saputo intrecciare teatro, cinema, musica e televisione con una continuità rara. Dalle tavole di Eduardo al successo televisivo. Il percorso artistico della protagonista inizia tra le luci del palcoscenico partenopeo. A diciotto anni, la vocazione per la recitazione si è concretizzata nel debutto teatrale all’interno di Le bugie con le gambe lunghe, opera scritta e diretta da Eduardo De Filippo. L’ingresso nella compagnia del grande drammaturgo ha rappresentato il pilastro della sua formazione professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marisa Laurito: dai palcoscenici di De Filippo ai 75 anni di gloria

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