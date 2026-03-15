Pietro Perdini è il compagno di Marisa Laurito, con cui si trova da diversi anni. La cantante e attrice ha parlato pubblicamente del loro rapporto, definendolo l’uomo della sua vita. Perdini ha incontrato Laurito nei primi anni Duemila, dopo una breve relazione con Franco Cordova e un matrimonio durato tre mesi. La coppia è spesso presente nelle occasioni pubbliche e social.

Dopo la relazione con Franco Cordova ed il matrimonio terminato dopo tre mesi, Marisa Laurito nei primi anni Duemila incontrava Pietro Perdini. In quell’occasione come la stessa ha raccontato, il cupido della coppia è stato un amico di lungo corso e collega, Renzo Arbore a farli conoscere: “ Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo. Quest’ultimo se ne andò e allora Renzo mi portò in un bar dove Pietro era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile”. L’impatto tra i due non era stato dei migliori, ma nel corso della serata l’attrice lasciava il numero di telefono all’imprenditore e da quel momento sono diventati inseparabili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Pietro Perdini, il compagno di Marisa Laurito: “Lui è l’uomo della mia vita”

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