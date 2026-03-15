Il pomeriggio di domenica 15 marzo vedrà Francesca Fialdini al timone di Da noi. A ruota libera, un appuntamento televisivo che seguirà immediatamente la conclusione di Domenica In. La trasmissione si concentrerà su narrazioni personali e professionali, offrendo uno spazio dove le storie di vita si intrecciano con i traguardi lavorativi. L’evento è fissato per le ore 17.20 in diretta su Rai2 e contemporaneamente in streaming sulla piattaforma RaiPlay. La puntata promette di essere un mosaico di destini diversi: dall’artista Marisa Laurito che ripercorrerà il suo percorso artistico, fino alla storia commovente di Maria Stella Maglio, selezionata come portatrice della fiamma olimpica per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fialdini: Marisa Laurito e la fiamma olimpica in diretta

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