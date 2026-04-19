A Roma, Palazzo delle esposizioni L’osmosi pittura-fotografia-cinema-televisione: tutti i supporti che ha usato possono essere pensati come superfici fotosensibili Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. C’è un momento, in Umano non umano di Mario Schifano, in cui il basso continuo del battito cardiaco che accompagna, lungo tutto il film, il montaggio di sequenze in bianco e nero di paesaggi urbani e scenari di guerra si interrompe, per farci entrare nel silenzio della casa romana di Sandro Penna. Tra vecchi mobili, pile di giornali, tele e cornici che riempiono ogni spazio, il poeta ricorda i tanti quadri acquistati o ricevuti in dono, regalati o venduti, e la leggerezza del racconto svela e riscatta il valore di scambio dei dipinti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Mario Schifano, la sensibilità solarizzata nel carosello intermediale

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