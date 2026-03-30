Elodie ha condiviso sui social un nuovo album di foto private, attirando l’attenzione di milioni di follower. Nelle immagini si vede la cantante insieme alla ballerina Franceska Nuredini, con cui ha un rapporto stretto, e tra gli scatti appare anche Tananai, figura che ha suscitato curiosità tra gli utenti. La presenza del cantante nel carosello ha generato numerosi commenti e discussioni online.

Un nuovo album di scatti privati pubblicato da Elodie su Instagram ha scatenato la curiosità di milioni di follower, confermando l’intesa speciale con la ballerina Franceska Nuredini e inserendo un inaspettato elemento di rottura visiva. Tra le immagini che celebrano la loro quotidianità, è spuntata infatti una fotografia surreale del cantante Tananai, immortalato vestito all’interno di una vasca da bagno circondato da piatti sporchi. Questo mix di estetica sensuale e ironia d’avanguardia ha trasformato un semplice post social nel caso mediatico del momento, alimentando le discussioni sulla natura del legame tra la cantante e la sua storica collaboratrice. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Elodie e Franceska inseparabili, ma il web impazzisce per la presenza di Tananai nel carosello: che ci faceva lì?

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