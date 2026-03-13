Magda Catozzi è fuori da Uomini e Donne | il motivo

Magda Catozzi non partecipa più a Uomini e Donne e la sua assenza si nota tra i fan del Trono over. La decisione è stata comunicata ufficialmente e nessuna sua presenza è prevista nelle prossime puntate. La sua uscita dal programma è stata confermata da fonti vicine alla produzione. La sua assenza ha suscitato discussioni tra gli spettatori abituali dello show.

Magda Catozzi è fuori da Uomini e Donne e la sua assenza non è passata inosservata a chi segue il Trono over. Nelle ultime puntate, infatti, nel parterre mancava una delle dame più discusse, spesso al centro di dinamiche accese e confronti diretti. Inoltre, le sue frequentazioni avevano alimentato dibattiti continui in studio, rendendola un volto ricorrente del dating show. Ora, in un’intervista, la donna ha spiegato la decisione e ha commentato anche alcune delle questioni che stanno facendo più rumore tra i protagonisti. Cosa fa nella vita il cavaliere Edoardo Nestori Uomini e Donne: Magda Catozzi sparisce dal Trono over. I più attenti spettatori hanno notato che Magda Catozzi non compare più nelle ultime puntate andate in onda. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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#Magda Catozzi ha lasciato #uominiedonne perché ha conosciuto un uomo fuori dal programma e nessun cavaliere l’ha più interessata. Sulla ex fiamma #MarioLenti e il ritorno con #CinziaPaolini, Magda non crede nella loro sincerità e li considera poco aute x.com

Non credo nel loro rapporto, assolutamente no. Credo molto che stiano recitando, è sfacciato proprio, si vede. ” Così Magda Catozzi, ex volto del trono over di Uomini e Donne, non usa mezzi termini per parlare della storia tra Mario Lenti e Cinzia Paolini. Mag - facebook.com facebook