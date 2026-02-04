Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti si fa notare con un bacio ad Atlanta, lasciando senza parole i presenti. Nel frattempo, Alessio tenta di riavvicinarsi a Rosanna, che sembra ancora indecisa. La scena si anima tra sorprese e tentativi di riaccendere le emozioni.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti sorprende tutti con un bacio ad Atlanta, mentre Alessio cerca di recuperare il rapporto con Rosanna. Tra colpi di scena e tensioni, lo studio non si annoia. Oggi, 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, e come sempre tra baci, incomprensioni e colpi di scena, lo studio si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia sentimentale. Mario Lenti è tornato al centro dell'attenzione, pronto a raccontare le sue ultime frequentazioni e a baciare Atlanta, mentre Alessio Pilli Stella e Rosanna Siino hanno regalato al pubblico un confronto da ricordare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Mario Lenti bacia anche Atlanta, Alessio corre dietro a Rosanna

Approfondimenti su Uomini E Donne

Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, Rosanna ha deciso di mettere fine alla storia con Alessio.

Mario Lenti è stato avvistato recentemente insieme a due donne fuori da Uomini e Donne.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Uomini E Donne

Argomenti discussi: Magda: Mario, si tratta così una donna? - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza con Gemma: Mario non ti ha mai voluto; Uomini e Donne, Claudia Lenti accusa Gemma Galgani: Ha adocchiato mio padre prima della trasmissione; Uomini e Donne: anticipazioni puntate dal 2 al 6 febbraio 2026.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: scenata di Rosanna, la dama piange per Alessio e fuggeNella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 4 febbraio 2026 su Canale 5, Rosanna piange per Alessio. comingsoon.it

Uomini e Donne: Mario Lenti bacia anche Atlanta, Alessio corre dietro a RosannaNella nuova puntata di Uomini e Donne, Mario Lenti sorprende tutti con un bacio ad Atlanta, mentre Alessio cerca di recuperare il rapporto con Rosanna. Tra colpi di scena e tensioni, lo studio non si ... movieplayer.it

«Mario lo sposerei su due piedi se solo lui lo volesse». Con queste parole, Gemma Galgani ha rivelato a Silvia Toffanin durante Verissimo quanto sia presa da Mario Lenti, dichiarando apertamente i suoi sentimenti e sottolineando come per lei sia ormai impo - facebook.com facebook