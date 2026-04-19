Lido rogo notturno al Bistrot | fumo e danni ai locali del lungomare

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3:30, un incendio ha interessato il Casamarè Bistrot situato lungo il lungomare Marconi ai Murazzi del Lido. Le fiamme hanno causato danni ai locali e generato una colonna di fumo visibile dalla zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

Il silenzio notturno del lungomare Marconi è stato spezzato bruscamente dopo le 3:30 di questa domenica 19 aprile, quando un incendio ha colpito il Casamarè Bistrot ai Murazzi del Lido. Le fiamme, scaturite nei locali destinati alla preparazione dei pasti, sono state domate dai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente per impedire che il rogo si propagasse all’intera struttura. L’intervento dei soccorsi e l’impatto della fuliggine sui locali. Nonostante la rapidità con cui i tecnici del fuoco hanno isolato il fronte delle fiamme, limitando così i danni alla parte strutturale dell’edificio, l’evento ha lasciato segni profondi all’interno del ristorante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lido, rogo notturno al Bistrot: fumo e danni ai locali del lungomare Notizie correlate Cagnano Varano, rogo notturno distrugge un deposito edile: danni enormiUn violento incendio ha devastato durante la notte un deposito di materiali per l’edilizia situato nella zona periferica di Cagnano Varano, in... Grumello: rogo notturno, 8 feriti e 6 squadre al lavoroUn rogo notturno ha colpito una palazzina residenziale a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, provocando l’evacuazione immediata di otto...