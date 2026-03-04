Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata 8 marzo 2026 | ospiti e news | Spoiler

Nella prossima puntata di Amici di Maria De Filippi, in programma domenica 8 marzo 2026, sono previsti diversi ospiti e novità. La conduttrice condurrà lo spettacolo con i concorrenti che si sfideranno in varie prove, mentre alcuni artisti e personalità del mondo dello spettacolo saranno presenti come ospiti. La puntata sarà trasmessa alle ore previste, con le tradizionali esibizioni e momenti di confronto.

Occhi puntati sulla nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Cosa accadrà domenica 8 marzo 2026 su Canale 5? Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler provenienti dalla registrazione odierna, registrazione che è stata anticipata di un giorno rispetto a quanto siamo abituati di solito e che si svolge di mercoledì e non di giovedì. Scopriamo insieme cosa succederà e quali saranno gli ospiti, ma soprattutto, chi approderà al Serale, visto che la seconda fase del talent è sempre più vicina. La curiosità è tanta. Questa potrebbe essere l’ultima puntata del pomeridiano domenicale. Amici di Maria De Filippi: gli ospiti e le anticipazioni. Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi, ma soprattutto quali ospiti saranno presenti in puntata domenica 8 marzo dalle 14 alle 15. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata 1 marzo 2026: ospiti e news | SpoilerOra che anche marzo ha preso il via la corsa si fa più serrata ad Amici di Maria De Filippi.

Amici 25, anticipazioni ventiduesima puntata: scelti gli ammessi al SeraleAmici 25: le anticipazioni della ventiduesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 8 marzo 2026. Ecco gli ospiti ... davidemaggio.it

Amici 25 anticipazioni, tutti gli allievi al Serale tranne un’eliminata: e Maria cambia il regolamentoAmici di Maria De Filippi 25, le anticipazioni della puntata di domenica 8 marzo 2026: tutti gli allievi al Serale tranne una ... gossipetv.com

«La vita non finisce con Amici», ha detto Maria De Filippi rivolgendosi a Giulia, appena eliminata. La puntata registrata oggi agli Studi Elios ha visto l’assegnazione delle ultime maglie per il Serale: tutti i ragazzi ancora in gara sono stati promossi, tranne Giulia facebook

TUTTI AL SERALE tranne.. Giulia che è stata eliminata. #Amici25 News completa di @SuperGuidaTV: bit.ly/46ArtR5 x.com