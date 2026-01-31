Maria De Filippi aveva deciso di non far entrare Alessandra Celentano ad Amici. La rivelazione arriva dopo anni di silenzio e cambia le carte in tavola. Secondo alcune fonti, la conduttrice aveva altre idee, ma alla fine la presenza di Alessandra nel talent si è comunque concretizzata.

Svelato un retroscena clamoroso su Amici: Maria De Filippi inizialmente non voleva Alessandra Celentano nel suo talent. Chi rompe il silenzio con una confessione letteralmente scioccante? Scopriamo di seguito! Leggi anche: Triste lutto per Alessandra Celentano: il suo sfogo straziante mostra un altro volto della maestra di Amici Oggi è impossibile immaginare Amici di Maria De Filippi senza Alessandra Celentano. Eppure, a quanto pare, il suo ingresso nel talent non è stato affatto immediato né scontato. A raccontare un retroscena rimasto a lungo sotto traccia è stato un personaggio chiave nella storia del celebre programma Mediaset, che ha svelato come dietro l’arrivo della maestra di danza classica ci siano stati dubbi, resistenze e una lunga opera di convincimento. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - «Alessandra Celentano ad Amici? Maria De Filippi non voleva», a distanza di anni la rivelazione: ecco chi l’ha detto

Nella puntata del 14 dicembre di Amici 25, si è acceso un acceso confronto tra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, scaturito da un'osservazione di Maria De Filippi.

Ad Amici 2025 la Celentano interroga i ballerini...!! #divertimento #amici2025# #mariadefilippi.

