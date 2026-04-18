Lazio | Gualtieri mare di Roma sempre piu’ pulito dati Arpa ottima notizia

I dati pubblicati dall’Arpa Lazio indicano che la qualità dell’acqua del mare di Roma è eccellente. Alla vigilia dell’inizio della stagione balneare, le analisi mostrano come le condizioni del mare siano migliorate, con risultati che attestano una grande pulizia delle acque. Questa notizia arriva in un momento in cui si intensificano le verifiche sulla qualità delle spiagge cittadine.

I risultati forniti dall’Arpa Lazio riguardanti la qualità dell’acqua “sono eccellenti. Alla vigilia della stagione balneare, confermano che il mare di Roma è pulitissimo”. Questa affermazione è stata rilasciata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Un Trend Positivo per il Settore Turistico. Gualtieri ha sottolineato che “si tratta di un trend positivo per cittadini, turisti e operatori del settore. Per Capocotta, Castelporziano e in particolare per Ostia e per le attività legate al mare – stabilimenti, ristorazione, ricettività e commercio – che ne traggono beneficio”. Impegno per la Valorizzazione del Litorale. Il sindaco ha aggiunto che “il buon stato di salute del mare si inserisce nel percorso di valorizzazione del litorale, che si basa su legalità, sviluppo e ambiente”.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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