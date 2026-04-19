A Rimini si prepara un’estate intensa, con un calendario ricco di eventi e nuove rotte aeree che puntano a rilanciare la stagione turistica. Dopo una Pasqua che ha superato le aspettative, la città si appresta ad accogliere i visitatori con entusiasmo, puntando su iniziative e collegamenti per rendere questa estate una delle più movimentate degli ultimi anni.

Rimini, 19 aprile 2026 – Un’estate per tornare a volare. Letteralmente. Dopo una Pasqua superiore alle attese, Rimini vuole guardare con fiducia alla stagione 2026 grazie ai nuovi voli e ai grandi eventi. Al netto delle tante incognite di oggi e di domani: dal peso economico delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente che stanno condizionando (anche) il turismo, all’incertezza legata alla gestione delle spiagge con i futuri bandi. Sulla sabbia allora poche rivoluzioni anche quest’estate, aspettando di vedere cosa accadrà con le gare imposte dalla direttiva Bolkestein. Ma i bagnini riminesi si sono fatti trovare pronti al primo weekend di sole. Lettini e ombrelloni disponibili in vari stabilimenti già a Pasqua, e ristoranti di spiaggia presi d’assalto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mare ed eventi, un’estate non-stop a Rimini prima della rivoluzione. “Accogliamo i turisti col sorriso”

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Mare ed eventi, un’estate non-stop a Rimini prima della rivoluzione. Accogliamo i turisti col sorrisoLa stagione è cominciata col botto. Grandi preparativi negli stabilimenti nonostante l’incertezza sui bandi. Il futuro: si scommette sull’aeroporto e sul nuovo piano urbanistico per flussi turistici 1 ... ilrestodelcarlino.it

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L'hanno trovato un anno dopo, in fondo al mare, il ragazzino ancora senza nome con la pagella cucita nel giubbotto. Veniva dal Mali, è morto nel più grande naufragio del Mediterraneo. Sono trascorsi 11 anni. x.com