Da Napoli a Rimini il re della pizza inaugurerà la sua 35esima sede al mare Apriremo prima dell' estate

Vincenzo Capuano, il famoso pizzaiolo di Napoli, apre la sua 35ª pizzeria sul lungomare di Rimini, causando entusiasmo tra gli appassionati. L’obiettivo è di inaugurare prima dell’estate, portando il gusto autentico della pizza napoletana in riva al mare. La nuova sede si trova vicino al porto, promettendo di attirare turisti e residenti in cerca di un’ottima pizza. La cucina sarà aperta tutti i giorni, con un’attenzione particolare alle materie prime di qualità. La pizzeria sarà pronta per accogliere i clienti entro poche settimane.

Sta per arrivare a Rimini una delle catene di pizzerie più celebri al mondo. Il marchio, già diffuso in decine di città tra Europa e Asia, porterà in Romagna la vera pizza napoletana Prima dell'estate, sul lungomare di Rimini brillerà una nuova insegna. È quella della pizzeria Vincenzo Capuano, che porta il nome del suo celeberrimo creatore. Da Scampia a New York e ritorno: è la parabola del maestro pizzaiolo, a oggi considerato uno dei volti più noti della pizza contemporanea. Ospite di trasmissioni televisive come "È sempre mezzogiorno" e volto da oltre un milione di seguaci solo su Instagram - senza contare le visualizzazioni raccolte dai suoi video Facebook, alcuni dei quali superano addirittura quota 500 mila -, Capuano sta per inaugurare una nuova sede del suo marchio proprio nella città di Fellini.