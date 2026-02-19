Da Napoli a Rimini il re della pizza inaugurerà la sua 35esima sede al mare Apriremo prima dell' estate

Da riminitoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Capuano, il famoso pizzaiolo di Napoli, apre la sua 35ª pizzeria sul lungomare di Rimini, causando entusiasmo tra gli appassionati. L’obiettivo è di inaugurare prima dell’estate, portando il gusto autentico della pizza napoletana in riva al mare. La nuova sede si trova vicino al porto, promettendo di attirare turisti e residenti in cerca di un’ottima pizza. La cucina sarà aperta tutti i giorni, con un’attenzione particolare alle materie prime di qualità. La pizzeria sarà pronta per accogliere i clienti entro poche settimane.

Sta per arrivare a Rimini una delle catene di pizzerie più celebri al mondo. Il marchio, già diffuso in decine di città tra Europa e Asia, porterà in Romagna la vera pizza napoletana Prima dell'estate, sul lungomare di Rimini brillerà una nuova insegna. È quella della pizzeria Vincenzo Capuano, che porta il nome del suo celeberrimo creatore. Da Scampia a New York e ritorno: è la parabola del maestro pizzaiolo, a oggi considerato uno dei volti più noti della pizza contemporanea. Ospite di trasmissioni televisive come “È sempre mezzogiorno” e volto da oltre un milione di seguaci solo su Instagram - senza contare le visualizzazioni raccolte dai suoi video Facebook, alcuni dei quali superano addirittura quota 500 mila -, Capuano sta per inaugurare una nuova sede del suo marchio proprio nella città di Fellini.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Nido di Soci: la procura nega il dissequestro. Vagnoli: "Apriremo una sede temporanea"L’asilo di Soci resta sotto sequestro.

Leggi anche: Sigep 2026 a gennaio a Rimini: attesa per il nuovo Re della Pizza

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Da Napoli a Rimini, il re della pizza inaugurerà la sua 35esima sede al mare. Apriremo prima dell'estate; Federcuochi, il Team Napoli vince i Campionati della cucina italiana a Rimini. In gara oltre 600 chef; Al Beer&Food Attraction di Rimini una grande novità: la Mixology Attraction; Fishing tourism, la pesca sportiva vale oltre 10 mld in Europa. Anche Napoli alla Fiera a Rimini.

da napoli a riminiDa Napoli a Rimini, il re della pizza inaugurerà la sua 35esima sede al mare. Apriremo prima dell'estateSta per arrivare a Rimini una delle catene di pizzerie più celebri al mondo. Il marchio, già diffuso in decine di città tra Europa e Asia, porterà in Romagna la vera pizza napoletana ... riminitoday.it

La Guerri Napoli cede Saccoccia a Rimini fino al termine della stagioneLa notizia era attesa. Stefano Saccoccia viene girato dalla Guerri Napoli alla Rinascita Rimini fino al termine della stagione per far posto tra i 6 italiani a Leonardo Totè, il pivot veneto che verrà ... ilmattino.it