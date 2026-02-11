Ancona cambia rotta per l’estate | stop a UlisseFest e Arena sul Mare spazio a eventi e talenti locali

Ancona cambia volto questa estate. La città decide di mettere da parte gli eventi come UlisseFest e l’Arena sul Mare, puntando su iniziative e talenti locali. La programmazione estiva si trasforma, lasciando spazio a nuove proposte più vicine alle realtà del territorio.

Ancona Ridisegna l’Estate: Addio UlisseFest e Arena sul Mare, Priorità ai Talenti Locali. La stagione estiva di Ancona si prepara a una svolta significativa. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Silvetti e dall’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, ha annunciato la rinuncia all’UlisseFest e alla formula dell’Arena sul Mare, eventi che avevano caratterizzato l’offerta culturale della città negli ultimi anni. La decisione, rivelata l’11 febbraio 2026, segna un cambio di passo nella strategia turistica e di intrattenimento di Ancona, con una forte spinta verso l’autonomia nella gestione degli eventi e un investimento sulle risorse locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ancona Stagione

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ancona Stagione

