Marco Bezzecchi trionfa davanti a Martin in Brasile apoteosi Aprilia in MotoGP | Di Giannantonio terzo

Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Brasile di MotoGP, davanti al compagno di scuderia Martin. Bellissimo il duello alle spalle dei due piloti Aprilia tra Marquez e Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Marco Bezzecchi

Temi più discussi: MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la Gara Sprint davanti a Di Giannantonio; MotoGP Brasile: Marquez vince la Sprint davanti a Di Giannantonio, 3° Martin; Marquez vince gara Sprint Gp Brasile, ordine arrivo e classifica Mondiale MotoGp; MotoGp in Brasile, Marquez vince la sprint davanti a Fabio Di Giannantonio. VIDEO.

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