Marco Frigo | Dispiaciuto per il finale potevo puntare al podio alla Amstel Gold Race

Marco Frigo si è piazzato decimo all’Amstel Gold Race 2026, gareggiando con il team NSN Cycling. Durante la corsa, ha guidato gran parte del percorso, dimostrando un buon rendimento. Dopo l’arrivo, ha espresso dispiacere per il finale, ritenendo di poter puntare al podio. La sua prestazione è stata valutata come positiva, con un voto di otto in pagella.

Una gara da otto in pagella per Marco Frigo. Il corridore in forza al NSN Cycling Team ha conquistato un’ottima decima posizione all’Amstel Gold Race 2026, conducendo gran parte della corsa da protagonista. Il ciclista italiano è andato infatti in fuga nei chilometri iniziali insieme ad altri nove attaccanti, mettendosi poi in proprio allungando passo passo sui diretti avversari prima di essere ripreso. Nonostante la grande fatica, il classe 2000 è rimasto in palla, provando a prendersi un piazzamento sul podio poi purtroppo non arrivato. Non nascondendo un pizzico di rammarico, il nativo di Bassano del Grappa ha commentato la sua gara ai microfoni della testata internazionale CyclingPro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Frigo: “Dispiaciuto per il finale, potevo puntare al podio alla Amstel Gold Race” Notizie correlate LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: c’è Marco Frigo nel drappello al comando della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:55 Il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi e cerca di contenerne il vantaggio per evitare di dover... Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove in fuga, c’è Marco Frigo Contenuti di approfondimento Amstel Gold Race, Marco Frigo: Dispiaciuto per il finale, potevo puntare al podioUna gara da otto in pagella per Marco Frigo. Il corridore in forza al NSN Cycling Team ha conquistato un’ottima decima posizione all’Amstel Gold Race ... oasport.it Amstel Gold Race 2026, Marco Frigo grande protagonista: L’azione da lontano era preparata, devo imparare a gestire i finali© SirottiIl decimo posto di Marco Frigo, per chi si limitasse a guardare solo ... msn.com