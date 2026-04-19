LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA | c’è Marco Frigo nel drappello al comando della corsa

Alle 12:55, il gruppo principale gestisce l’andamento della gara, mantenendo sotto controllo i fuggitivi che tentano di allungare. La corsa si sta sviluppando in modo da evitare che i battistrada accumulino un vantaggio troppo consistente, preparandosi così alle fasi più intense dell’evento. Tra i corridori presenti nel gruppo di testa, si trova anche un atleta che si distingue per la sua posizione di rilievo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:55 Il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi e cerca di contenerne il vantaggio per evitare di dover poi faticare più del dovuto quando la corsa entrerà nel vivo. 12:52 L’ultima fuga per l’olandese Huub Artz risale alla ventesima tappa della Vuelta a España 2025. 12:49 Il vantaggio dei nove battistrada si mantiene stabile. Il gruppo insegue a 4?. 12:46 La fuga sta affrontando il muro di Rijksweg N278 (2.2km al 3.5%) 12:45 La Red Bull – BORA – hansgrohe sta tirando il gruppo. 12:42 La velocità media aggiornata è di 45,1 kmh. 12:39 L’olandese Bauke Mollema della Lidl-Trek ha concluso dieci edizioni dell’Amstel Gold Race in altrettante presenze.🔗 Leggi su Oasport.it

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