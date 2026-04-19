Durante la gara, nove corridori sono riusciti a formare un tentativo di fuga e si trovano in testa al gruppo. La velocità dei battistrada si attesta intorno ai 46 kmh, mentre il pubblico assiste alla corsa in diretta. Tra i fuggitivi si trova anche un atleta con il nome di Marco Frigo. La corsa prosegue con i ciclisti che affrontano le strade della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Anche tra i fuggitivi la velocità non è altissima, siamo sui 46 kmh, abituati alle medie della Roubaix. 11.46 Gruppo fermo, prende più corpo la fuga. 11.41 Il gruppo ha già lasciato più di un minuto di margine, è l’attacco buono. 11.38 I nove fuggitivi: Huub Artrz (LOI), Warren Barguil (TPP), Joseba López (CJR), Siebe Deweirdt (TFB), Filip Maciejuk (MOV), Marco Frigo (NSN), Xabier Mikel Azparren (PQT), Valentin Retailleau (TEN) e Abram Stockman (URR). 11.34 Anche un italiano tra gli attaccanti, si tratta di Marco Frigo. 11.30 Si avvantaggia un drappello di nove uomini. 11.26 Subito attacchi in gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: nove in fuga, c’è Marco Frigo

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il via

LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel favorito, assente PogacarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race 2026.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: DIRETTA Amstel Gold Race 2026 LIVE; Amstel Gold Race 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi; Dove vedere l'Amstel Gold Race in tv e streaming.

LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: in cinque al comando, il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 cercano di entrare nella fuga anche Natalie Quinn e Britt De Grave. 10.42 Davanti si è formato un ... oasport.it

Amstel Gold Race 2026 oggi in TV, percorso e dove vederla in diretta e streaming: Evenepoel favoritoOggi scatta l'Amstel Gold Race, che apre ufficialmente il Trittico delle Ardenne che proseguirà con la Freccia Vallone e si concluderà con la Liegi ... fanpage.it

L'Amstel Gold Race parte con la gara femminile Segui la corsa LIVE su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook

L’Amstel Gold Race inaugura il Trittico delle Ardenne. La 60esima edizione della corsa della birra, come nel 2025, scatta da Maastricht e termina a Berg en Terblijt Il corridore più atteso è senza dubbio Evenepoel che, dopo avere dato spettacolo alla x.com