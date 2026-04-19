Marche Tattoo Convention Fabrizio Corona show all’evento al Casale

Venerdì pomeriggio ad Ascoli, numerosi appassionati si sono radunati al Casale per assistere alla Marche Tattoo Convention. Durante l’evento, è stato possibile vedere numerose esibizioni di tatuatori, esposizioni di opere d’arte e la partecipazione di ospiti speciali. Tra questi, anche una celebrità nota nel mondo dello spettacolo ha attirato l’attenzione del pubblico con una presenza inattesa. L’evento proseguirà fino a domenica, con diverse attività in programma.

Ascoli, 19 aprile 2026 – Una folla di appassionati venerdì pomeriggio ha accolto l’arrivo di Fabrizio Corona alla quarta edizione della Marche Tattoo Convention, la rassegna dedicata ai tatuaggi che oggi si chiude al Casale di Colli del Tronto per l’organizzazione di Oriana Simonetti e della sua agenzia OG Eventi di San Benedetto del Tronto. L’attesa. Nonostante il canonico ritardo dovuto a un personaggio del suo calibro, sono stati in tanti coloro che hanno atteso pazientemente che Corona si palesasse all’interno della Sala Raffaello, in maglietta bianca e pantaloncini del Manchester United; dove oltre duecento di tatuatori provenienti da tutto il mondo hanno attirato giovani e meno giovani, per confrontarsi e per provare nuove esperienze nel campo dei tattoo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche Tattoo Convention, Fabrizio Corona show all’evento al Casale Notizie correlate Le Fiere di Santa Lucia ospitano la Treviso Tattoo ConventionMercoledì 6 febbraio 2026, nei padiglioni delle Fiere di Santa Lucia di Piave, si apre un’altra dimensione dell’arte corporea. Caserta Tattoo Convention: la decima edizione celebra l’arte del tatuaggioTempo di lettura: 2 minutiCaserta si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi nel panorama artistico internazionale: la decima edizione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torna la Marche Tattoo Convention. Special guest Fabrizio Corona; Colli del Tronto, Fabrizio Corona ospite della Marche Tattoo Convention: oltre 220 artisti; Marche Tattoo Convention 2026, oltre duecento tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno; Marche Tattoo Convention, Fabrizio Corona show all’evento al Casale. Marche Tattoo Convention, Fabrizio Corona show all’evento al CasaleAscoli, 19 aprile 2026 – Una folla di appassionati venerdì pomeriggio ha accolto l’arrivo di Fabrizio Corona alla quarta edizione della Marche Tattoo Convention, la rassegna dedicata ai tatuaggi che ... ilrestodelcarlino.it Fabrizio Corona protagonista alla Marche Tattoo Convention con oltre 220 artistiMarche Tattoo Convention 2026, Colli del Tronto capitale internazionale del tatuaggio La Marche Tattoo Convention porta fino a domenica 19, al Padigli ... assodigitale.it Marche Tattoo convention Oltre 220 Tatuatori da tutto il Mondo, show e l'atteso special guest Fabrizio Corona. L'arte dell'inchiostro torna protagonista: la Marche Tattoo Convention 2026 Colli del Tronto (AP), [Data di oggi] – Le Marche si confermano capitale it facebook L’arte dell’inchiostro torna protagonista: la Marche Tattoo Convention 2026 Colli del Tronto x.com