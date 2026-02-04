Le Fiere di Santa Lucia ospitano la Treviso Tattoo Convention

Mercoledì 6 febbraio 2026, le Fiere di Santa Lucia a Piave si trasformano in un punto di incontro per gli appassionati di tatuaggi. Nei padiglioni, centinaia di artisti arrivano da tutta Italia per mostrare le loro creazioni e realizzare nuovi lavori. La Treviso Tattoo Convention apre le sue porte, portando in città un evento che richiama visitatori da fuori regione. È una giornata dedicata alla passione per l’arte sulla pelle, tra workshop, esibizioni e tante novità.

Mercoledì 6 febbraio 2026, nei padiglioni delle Fiere di Santa Lucia di Piave, si apre un'altra dimensione dell'arte corporea. Per la prima volta nella storia della manifestazione, la Treviso Tattoo Convention si trasferisce dal centro storico alla struttura moderna e spaziosa delle ex filande, trasformando l'intero complesso in un tempio vivente della creatività tatuatrice. Tre giorni, dal venerdì 6 al domenica 8 febbraio, per un evento che non è solo un convegno di artisti, ma un vero e proprio viaggio nell'identità, nel simbolismo, nella storia che si incide sulla pelle. Più di 150 tatuatori provenienti da tutta Italia, dal Brasile alla Svizzera, si daranno appuntamento in un'arena dove l'arte non si limita a essere vista, ma si vive, si sente, si sperimenta.

